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Татьяна Тарасова заявила, что среди нынешних фигуристов нет выдающихся

Татьяна Тарасова заявила, что среди нынешних фигуристов нет выдающихся
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что среди нынешнего поколения фигуристов нет выдающихся спортсменов.

«Может быть, вот таких выдающихся спортсменов, которых будут помнить веками, — а уж те, которые хоть раз их смотрели вживую, запомнят их до конца своей жизни, — я вот думаю, что именно сейчас таких спортсменов нет.

Не знаю почему. Может быть, это сложность, которая забрала актёрское мастерство какое-то, хотя актёрское мастерство тоже выросло. Нечеловеческая сложность четверных прыжков и сложных всяких подкруток, которые ты, когда они их делают, по‑другому воспринимаешь. Ты просто в восторге, что это вообще можно сделать.

Хочется программы вот такие — сложные, с новыми элементами, но чтобы я не боялась, что они ошибутся. Чтобы они были как старые: сделанные легко, музыкально и рассказывающие нам о какой-то жизни, о какой-то истории. Потому сейчас просто элемент вставлять… Мне кажется, что это мы уже прошли. Всё-таки каждый хочет поставить композицию», — сказала Тарасова в интервью Роману Костомарову на его Rutube-шоу «ПО ДУШАМ».

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