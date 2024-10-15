Татьяна Тарасова заявила, что среди нынешних фигуристов нет выдающихся

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что среди нынешнего поколения фигуристов нет выдающихся спортсменов.

«Может быть, вот таких выдающихся спортсменов, которых будут помнить веками, — а уж те, которые хоть раз их смотрели вживую, запомнят их до конца своей жизни, — я вот думаю, что именно сейчас таких спортсменов нет.

Не знаю почему. Может быть, это сложность, которая забрала актёрское мастерство какое-то, хотя актёрское мастерство тоже выросло. Нечеловеческая сложность четверных прыжков и сложных всяких подкруток, которые ты, когда они их делают, по‑другому воспринимаешь. Ты просто в восторге, что это вообще можно сделать.

Хочется программы вот такие — сложные, с новыми элементами, но чтобы я не боялась, что они ошибутся. Чтобы они были как старые: сделанные легко, музыкально и рассказывающие нам о какой-то жизни, о какой-то истории. Потому сейчас просто элемент вставлять… Мне кажется, что это мы уже прошли. Всё-таки каждый хочет поставить композицию», — сказала Тарасова в интервью Роману Костомарову на его Rutube-шоу «ПО ДУШАМ».