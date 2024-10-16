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Фигурист Александр Самарин поделился эмоциями от непопадания на Олимпийские игры 2018 года

«Я сам виноват в том, что всё так произошло». Самарин — о непопадании на Олимпиаду-2018
Александр Самарин
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Серебряный призёр чемпионата Европы в мужском одиночном катании Александр Самарин поделился эмоциями от непопадания на Олимпийские игры 2018 года.

«Нужно понимать, что я сам виноват в том, что всё так произошло. Я прекрасно знаю, что у меня была возможность поучаствовать в личке, может, удалось бы добраться до командника. Сезон начинался хорошо, но, к сожалению, на чемпионате России во время произвольной после первого прыжка у меня ломается правый ботинок… Мне не удаётся выполнить всё, что я планировал, хотя в короткой я был первый. Потом до чемпионата Европы мне приходится менять ботинки, потому что я не мог кататься, — мы делаем всё возможное, за неделю на новых коньках собираю все четверные. К сожалению, этого хватает только на шестое место. Миша (Коляда) и Дима (Алиев), конечно, свои возможности тогда «схватили».

Для меня и Светланы Владимировны это было тяжёлое время. Она жила этим, мы очень хотели попасть на Олимпиаду, но всё обернулось так. Спасибо огромное Марку Кондратюку за то, что он подарил Светлане Владимировне возможность побывать на Олимпиаде. Со мной не получилось, но я рад, что спустя четыре года она всё равно оказалась на Играх.

Я понимаю, что в 2018 году, даже если бы попал на Олимпиаду, то вряд ли бы выиграл медаль — там конкуренция была очень большая. Дима и Миша сделали всё, что могли, и выступили достойно», — приводит слова Самарина Sport24.

Александр Самарин объявил о завершении карьеры на Спартакиаде 2024 года, где занял 11-е место.

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