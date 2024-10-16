«Можно было прийти и сказать в лицо». Самарин — о критике в интернете

Серебряный призёр чемпионата Европы в мужском одиночном катании Александр Самарин рассказал о своём отношении к критике в интернете.

«Лет в 14-16 я активно читал комментарии, но практически никогда не отвечал. Только один раз высказался, ответив человеку на комментарий, не соответствующий действительности. Конечно, это вызывало эмоции, но после этой ситуации старался абстрагироваться от этого. В последние годы мог пару раз зайти в новостную ленту, понять, что ничего не изменилось, и ограничиться этим. Иногда бывает забавно почитать комментарии после новостей, связанных со мной.

Как правило, после соревнований заходишь в комментарии, а там по классике: «деревяшка», «робот», «он не гнётся», «опять помешал кому-то занять достойное место». Люди знают, где я тренируюсь, где находится каток. Можно было прийти и сказать эти комментарии в лицо, но за всю мою карьеру этого не было ни разу. Весь негатив только в интернете.

Даже если плохих комментариев много, то всегда находятся пару человек, которые вселяют в тебя надежду, веру, ты расплываешься в улыбке, понимаешь, для кого ты на самом деле катаешься. С каждым годом я чувствовал, как моя фанбаза растёт, развивается. А ещё ты видишь плакаты на трибунах, преданных персональных болельщиков, и это правда очень трогает, за что я хочу сказать всем, кто меня поддерживал, огромное спасибо», — приводит слова Самарина Sport24.

Александр Самарин объявил о завершении карьеры на Спартакиаде 2024 года, где занял 11-е место.