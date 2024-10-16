Татьяна Тарасова: уверена, что россиян допустят до Олимпийских игр 2026 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2026 года.

«Сейчас у нас трудный период, нас нет на соревнованиях, и Олимпийские игры пододвигаются. Конечно, нас туда допустят, я в этом уверена, но, не выступая несколько лет, теряется даже привычка к нам, нашим участникам. У россиян есть силы внутри для того, чтобы воспользоваться своим багажом и не упустить главного», — сказала Тарасова в эфире подкаста Романа Костомарова «По Душам» на Rutube.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года. Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.