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Евгений Плющенко: если мы выйдем сейчас на международную арену, то обыграем всех

Евгений Плющенко: если мы выйдем сейчас на международную арену, то обыграем всех
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Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании Евгений Плющенко высказался о перспективах российских фигуристов на международных турнирах в случае их допуска.

«Что касается фигурного катания, то я с гордостью скажу, что федерация делает многое. Если мы выйдем сейчас на международную арену, то обыграем всех. Мы всё равно должны продолжать работу. У нас страна уникальна людьми, талантами. Россия — безусловно, спортивная держава», — сказал Плющенко в видео, опубликованном пресс‑службой форума «Россия — спортивная держава».

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 2022 года.

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