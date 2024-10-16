Туктамышева рассказала, кого тренирует из фигуристов группы Мишина

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, с кем из фигуристов группы Алексея Мишина работает.

«Тренировки проходят в обычном режиме – таком же, который был, когда я сама активно каталась. Я в основном работаю над техникой. Есть маленькие девочки, которые начинают учить тройной аксель и четверные, я им иногда помогаю.В основном я работаю с Глебом Лутфуллиным. Контролирую его эмоциональное состояние. И если Женя Семененко на льду, то и с ним занимаюсь, но чуть меньше», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.