Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева рассказала, кого тренирует из фигуристов группы Алексея Мишина

Туктамышева рассказала, кого тренирует из фигуристов группы Мишина
Елизавета Туктамышева
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, с кем из фигуристов группы Алексея Мишина работает.

«Тренировки проходят в обычном режиме – таком же, который был, когда я сама активно каталась. Я в основном работаю над техникой. Есть маленькие девочки, которые начинают учить тройной аксель и четверные, я им иногда помогаю.В основном я работаю с Глебом Лутфуллиным. Контролирую его эмоциональное состояние. И если Женя Семененко на льду, то и с ним занимаюсь, но чуть меньше», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.

Материалы по теме
Учится у Мишина и противостоит насилию. Туктамышева может стать очень крутым тренером!
Учится у Мишина и противостоит насилию. Туктамышева может стать очень крутым тренером!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android