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Хореограф Рамиль Мехдиев высказался о произвольной программе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского

«На шею смотрю — тату, что ли?» Хореограф Мехдиев — о программе Бойковой и Козловского
Бойкова и Козловский
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Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев высказался о новой произвольной программе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Я честно признаюсь — они мне нравятся, очень. И в прошлом году они стали — то ли это дело возраста, то ли разума… С опытом приходит осознание. Но они стали другими, не поверхностными. Программы — не клише, когда просто взяли музыку, что-то сделали, потанцевали и ярко закончили. Они начинают что-то придумывать, куда-то углубляться. На шею смотрю — тату, что ли? Потом понимаю, что это часть образа. Они подумали, поразмыслили, придумали, какие колготки — одна нога такая, одна — другая. Это говорит о том, что они думают и пытаются сделать фигурное катание частью искусства. Это получилось. И идея мне очень понравилась», — сказал Мехдиев в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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