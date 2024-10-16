Мехдиев — о «Джексоне» Мишиной и Галлямова: ещё очень много работы, но зачем критиковать?

Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф и постановщик в фигурном катании Рамиль Мехдиев высказался о новой произвольной программе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, поставленной под попурри песен Майкла Джексона.

«Джексон» запал, потому что «Джексона» я вообще люблю, его творчество очень люблю. Зачем критиковать? Думаю, ребята (Мишина и Галлямов) и так всё знают. Думаю, что они посмотрели — и так как это только прокаты… Там ещё очень много работы, которую они будут выполнять к чемпионату страны», — сказал Мехдиев в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».