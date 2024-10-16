Хореограф Мехдиев оценил новую короткую программу Гуменника «Дюна»

Спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков и Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев обсудили новую короткую программу Петра Гуменника под саундтрек из фильма «Дюна».

«Я тоже думал, почему мне, например, «Дюна» Гуменника понравилась больше? Потому что там есть эти чёткие характерные жесты, образы, которые вызывают у меня не просто ассоциацию с этим фильмом, а заставляют меня пережить этот момент. Правильно? То есть это вот так психологически работает», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Это те триггеры, которые грамотно нашли. Они задумались об этом, копнули. Они могли бы просто взять музыку, взять похожий костюм и катать что-то очень-очень похожее на эту историю. Очень-очень похожее, но это было бы не то. Хотя и музыка, и костюм очень похожи. А тут они подумали», — добавил Мехдиев.