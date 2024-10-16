Хореограф Мехдиев объяснил, почему в мире спорта допустимо ущипнуть, ткнуть или царапнуть

Спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков и Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком», почему в спорте допустимо применение физических методов воздействия.

Андрей: Вы говорили, что мир спорта, мир балета, мир танцев очень близки с точки зрения, конечно, жёсткости и жестокости, которые там царят. Требовательность, дисциплина. И я читал интервью, где вы говорите, что ударить, ущипнуть — это нормально.

Рамиль: В рамках допустимого.

Андрей: В рамках допустимого, да. Потому что это некий импульс….

Рамиль: Чтобы мышца поняла, что ей надо напрячься, её надо ущипнуть или ткнуть, или же царапнуть. Зацепить её.