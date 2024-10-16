Мехдиев — о теме жестокости в фигурном катании: каждая персоналия хочет привлечь внимание

Спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков и Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» тему жестокости в фигурном катании.

Журанков: Почему в фигурном катании так любят обсуждать тему жестокости и педалировать её? Иногда, возможно, спекулировать на эту тему? А про балет что-то мы не слышим воя, криков, стонов.

Мехдиев: Тогда я другой задам вопрос. А мы вообще что-то про балет, про мир искусства видим в новостях? Мне кажется, крайне мало.

Журанков: Хороший вопрос, кстати. Но почему-то все уверены, что все балерины подсыпают друг другу стекло в пуанты.

Мехдиев: Может быть, это когда-то было, сейчас такого нет. Фигурное катание — это один из самых обсуждаемых видов спорта, потому что в нём очень много персоналий. Каждая персоналия любыми высказываниями, любыми действиями хочет привлечь к себе внимание. И это нормально. И должно быть так. Поэтому фигурное катание стало самым обсуждаемым. «Меня когда-то били, меня так воспитывали, мама сказала то, вот это». Потому что это обсуждается сейчас. Значит, это интересно. Мне, например, неинтересно: кто-то кого-то ударил, какая-то мама кому-то что-то сказала. Мне неинтересно это.