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Хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев высказался о танцевальном дуэте Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано

«Из них прёт. Из Дарио вообще поток энергии». Хореограф Мехдиев — о Пасечник и Чиризано
Рамиль Мехдиев
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Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев высказался о танцевальном дуэте Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

«Мне очень понравились, я не буду этого скрывать, Лиза Пасечник и Дарио Чиризано. Это прям мой favorite. Мне безумно нравятся они по эмоциональности, по их темпераменту. Они живые, настоящие. И это очень видно — что они живут. Их как будто держали взаперти, и тут им клетку эту открыли: беги на свободу! Из них прёт. Из Дарио вообще прямо поток энергии идёт. Это же цепляет. Меня очень цепляет», — сказал Мехдиев в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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