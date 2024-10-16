Журанков: Синицина/Кацалапов перекатали Пападакис/Сизерона с помощью «Танго»

Спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков и Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» катание танцоров на льду.

Рамиль: Мне очень нравится смотреть за тем, как катаются Пападакис/Сизерон. Не какие-то определённые программы, а просто то, как они катаются. Это завораживает, у них это идёт изнутри.

Андрей: В целом я согласен, но… Я люблю их в последние два-три сезона и признаю, что соперничество, когда вернулись Тесса Вирту со Скоттом Мойром, заставило их шагнуть ещё дальше, уйти за те рамки, которые им, как я считаю, создал Роман Агенауэр. На мой взгляд, они поднялись на два-три уровня.

Рамиль: Да-да. Есть ещё одна программа, которую я тоже люблю смотреть, — это Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и их «Танго». 100% гениальная постановка. Та работа ногами, которая у них была на полу, те вещи, которые они смогли вытащить и передать по характеру… мало кто из фигуристов вообще в мире способен на это.

Андрей: Я в данном случае даже считаю, что именно эта программа в умах всех судей и всех экспертов как бы поставила их выше, чем Пападакис и Сизерон, потому что они той программой перекатали их.