«Марк суховат, зажатый по мышцам, но танцевать любит». Мехдиев — о Кондратюке

Спортивный журналист и комментатор Андрей Журанков и Заслуженный артист России, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф в фигурном катании Рамиль Мехдиев обсудили в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» катание чемпиона Европы Марка Кондратюка.

Рамиль: Индийская программа Кондратюка? Так как я не знаток Индии, я ничего не могу сказать. Но то, что он сделал такое количество четверных, — это, конечно, вау. Он молодец.

Андрей: Чтобы натренировать пять четверных, спортсмен отнимает время у занятий по хореографии, от прочтения книги… Влияет ли это?

Рамиль: Нет, Марк вообще очень умный. Даже когда мы с ним тогда ещё работали, я видел, что он суховат, конечно, он такой очень зажатый по мышцам, но танцевать он очень любил. И вот его такая умственная раскрепощённость — она видна и на льду. Он может думать о многом и не банально-посредственно, а очень глубоко и даже рассудительно.

Андрей: Наши зрители в комментариях писали о том, что Марк достаточно резкий, что ему не хватает пластики в движении.

Рамиль: Он суховат, он жёсткий в движении. Но для спорта это неплохо.