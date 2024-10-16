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Хавьер Фернандес примет участие в шоу Евгения Плющенко в Казахстане

Хавьер Фернандес примет участие в шоу Евгения Плющенко в Казахстане
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира и семикратный чемпион Европы бывший испанский фигурист Хавьер Фернандес примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Отметим, что ранее Плющенко анонсировал появление нового хедлайнера в одном из его шоу, но имя держал в секрете. Теперь стало известно, что мероприятия с Фернандесом запланированы на 30 ноября в Астане и на 1 декабря в Алма-Ате.

Также в шоу будут участвовать Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) и Макар Игнатов, а также Алёна Косторная и Георгий Куница.

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