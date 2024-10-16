Стало известно, когда 13-летняя Костылева вернётся на лёд после полученной травмы

Стало известно, когда 13-летняя российская фигуристка Елена Костылева, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, вернётся на лёд после полученной травмы. Ранее спортсменка снялась из-за неё с этапа юниорского Гран-при в Москве.

«Сегодня было плановое обследование, послезавтра выходим на лёд, будем пробовать, как нога, Лена будет только скользить. Она три дня тренируется в зале, но без прыжков. К ней приходит действующая балерина из Большого театра, занимается с ней хореографией, чтобы не терялась физическая форма», — приводит слова мамы Костылевой, Ирины, ТАСС.

В текущем сезоне Костылева выступила на турнире памяти Сергея Гринькова и выиграла, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка. Затем она также снялась с мемориала Панина-Коломенкина, где могла посоперничать с Маргаритой Базылюк из группы Этери Тутберидзе.