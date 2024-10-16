Евгения Медведева рассказала о невышедшем интервью с поп-исполнительницей Инстасамкой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как певица Инстасамка запретила выпускать интервью с ней.

«Мы отсняли: «Всё, спасибо, в гости приезжай, дети, собаки, семья, счастье, ура!» А на следующее утро Даша просто говорит: «Этот выпуск не выйдет». У нас даже не было варианта для обсуждения. Просто: «Я так сказала», — рассказала Медведева на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Медведева будет ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где составит компанию Алексею Ягудину. Илья Авербух объяснил, что Алину Загитову, которая вела до этого программу три года, никто не заменял, а состав ведущих меняется постоянно.