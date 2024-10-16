«Вряд ли нас будут честно судить». Туктамышева — о допуске россиян к международным стартам

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Если брать прошлый сезон, то, конечно, выделяется Аделия Петросян. Но международные старты – это другой вопрос, потому что рейтинга будет 0 практически у всех. Не факт, что, когда Россию допустят до соревнований, мы выйдем и сразу будут первые места. С нулевым рейтингом, с новыми именами и с таким большим перерывом вряд ли нас будут с распростёртыми объятиями хорошо и честно судить. Мне кажется, нас не будут сразу ставить на первые места», – сказала Елизавета Туктамышева на канале «Okko Спорт».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.