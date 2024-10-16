Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выделила лидера в женском одиночном катании в России.

«Если мы будем брать прошлый сезон, то выделяется Аделия Петросян, которая делала больше четверных, ультра-си в программах, чем её конкурентки. За счёт своей техники, по-моему, ни один старт она не проиграла в прошлом году. Вряд ли кто-то может побить её, выступая с тройными прыжками», – сказала Елизавета Туктамышева на канале «Okko Спорт».

В сентябре 2023-го Туктамышева выступила на контрольных прокатах сборной России, но затем объявила о приостановке карьеры. В данный момент она сосредоточена на саморазвитии, участии в ледовых шоу и других проектах.