«Ничего не поменялось». Туктамышева — о самоощущении на соревнованиях в качестве тренера

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, изменились ли её ощущения в связи с тем, что теперь на соревнованиях она присутствует в качестве тренера, а не фигуристки.

«На моё удивление мне было окей, потому что я думала, что буду очень переживать. В КИК (англ. Kiss & Cry — место ожидания оценок. — Прим. «Чемпионата») я сидела первый раз в роли тренера. До этого были питерские прокаты, и я приехала просто как бы поддержать Глеба и Женю, и там я очень волновалась, просто не могла стоять, сели ноги, и я думала, если там я так волнуюсь, то что будет на соревнованиях уже официально.

Но я достаточно была спокойна, уверена, и, видимо, это как-то перенеслось, то, что Глеб прекрасно откатал. И в целом в КИК в качестве тренера тоже мне было очень комфортно сидеть, потому что ты в целом сделала укладку, накрасилась, и ничего не поменялось», – сказала Елизавета Туктамышева на канале «Okko Спорт».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.