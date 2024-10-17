«Это несопоставимо». Елизавета Туктамышева — о разницах в зарплате тренера и фигуриста

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о разнице в зарплате тренера и фигуриста, выступающего в шоу.

«Так как я всё-таки только начинающий тренер, естественно, там суммы вообще нельзя сравнивать с тем, как ты зарабатываешь в шоу, потому что там у тебя есть имя! 20 лет я работала, чтобы зарабатывать такие деньги. А тут я два месяца поработала, и, конечно, это несопоставимо. Ну, я всё равно в тренерство не уходила бы. Мне очень интересно в шоу кататься, примерять на себя разные образы», – сказала Елизавета Туктамышева на канале «Okko Спорт».

В сентябре 2023-го Туктамышева выступила на контрольных прокатах сборной России, но затем объявила о приостановке карьеры. В данный момент она сосредоточена на саморазвитии, участии в ледовых шоу и других проектах.