Елизавета Туктамышева будет комментировать фигурное катание на Okko

Okko объявляет о старте сотрудничества с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Чемпионка мира, Европы и России будет комментировать международные турниры по фигурному катанию от Международного союза конькобежцев (ISU), доступные эксклюзивно для подписчиков Okko, и будет участвовать в программах сервиса.

«Я рада присоединиться к команде Okko, чтобы вместе показать зрителям всю красоту и драматичность фигурного катания. Я знаю по себе, насколько важны каждая деталь и момент на льду, и очень хочу поделиться своими знаниями и страстью со зрителями. Для меня важно вдохновлять людей на любовь к спорту, а быть ведущей и комментировать турниры – отличный способ сделать это», — сказала Туктамышева.

Уже 16 октября подписчики сервиса смогут посмотреть специальный выпуск программы «Прокат Шоу!» с Елизаветой. В Okko также будут появляться эксклюзивные интервью со спортсменкой. За анонсами турниров, которые будет комментировать Елизавета, можно следить в соцсетях «Okko Спорт».

В Okko эксклюзивно доступны ключевые международные турниры по фигурному катанию ISU в высоком качестве на всех популярных устройствах. Пользователи могут смотреть спортивные события как с комментариями, так и выбирать дорожку с интершумом.