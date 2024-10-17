Евгения Медведева: мне врачи запретили выходить на лёд, надо ложиться под наркоз

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о проблемах со здоровьем.

«У меня в ноябре ледовое шоу. По сути, мне нужно выходить на лёд. Но мне врачи запретили выходить на лёд. Потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве. Не буду говорить, я относила холтер. Мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток, я сейчас лечусь. Мне запретили выходить на лёд с экстрасистолами, хотя мне уже пора приходить в форму. Но на лёд не выхожу, потому что мне надо долечиться.

Симптоматика — это всё на нервной почве. Что-то отзывается, что-то не даёт покоя. Знаю, что всё нормально, что мне ничего не угрожает. Это хорошие новости. Но это в панику вгоняет ого-го как», — сказала Медведева в эфире своего YouTube-шоу «Бес комментариев».

Напомним, ледовое шоу Евгении Медведевой пройдёт в Москве 15 ноября. Оно приурочено к 25-летнему юбилею фигуристки.