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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о разводе с мужем в 20 лет

Чемпионка России по фигурному катанию рассказала о разводе с мужем в 20 лет
Елизавета Худайбердиева
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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева ответила на вопрос подписчика о разводе с мужем, продюсером Первого канала Кириллом Благовым.

— Почему вы развелись? Классная пара была.
— После развода я не афиширую свою личную жизнь, но и не скрываю! Мне всего 22. К большому сожалению, случилось так, как случилось. Но я ни секунды не жалею и всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов. Сила в любви, друзья. Не бойтесь любить, влюбляться и разрешайте быть любимыми. Совсем скоро выйдет интервью, где я впервые комментировала эту главу жизни, — написала Худайбердиева в соцсети.

Фигуристка вышла замуж в 19 лет и развелась в 20. Напомним, она является чемпионкой России в дуэте с Егором Базиным.

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