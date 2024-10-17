«Ты никто, медаль в жопу себе засунь». Евгения Медведева — об унижениях от тренера

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как её тренеры вели себя после её побед на турнирах.

«Я выигрывала чемпионат мира два раза. Схема одинаковая: выигрываешь — в этот день радуешься. На следующий день показательные выступления, ты радуешься. Приезжаешь домой, тренер ставит тебя на лёд и говорит: «Ты никто. Ты просто никто. Ты спортсменка. Медаль свою вон там оставь, в жопу себе засунь. Чё, звезда? Нихрена не звезда. У тебя Олимпиада впереди, иди работай». И вот это вот постоянно — ты никто, ты никто. Знаешь, как обидно было в тот момент? Как больно? В смысле я никто? Да я же вот — у меня медаль, мировой рекорд. Вы что вообще такое говорите? Что за неблагодарность?

Проходят годы. Вижу спортсменов, которым говорили: «Ты чемпион, ты вот такой вот, позолоченный». Сейчас есть разница в том, как выросла я, и в том, как выросли другие спортсмены. Не все. У нас обычно все приземлённые, но бывают такие кадры. Только сейчас начинаю понимать, что, оказывается, тогда-то мне всё правильно говорили. Это не значило, что я никто. Это значило, что если я пойму, что с этим делать, то стану кем-то в будущем», — сказала Медведева в эфире YouTube-шоу «Бес комментариев».

Медведева выиграла золотые медали чемпионатов мира под руководством Этери Тутберидзе.