«Пришло время отвечать за всё». Титулованный тхэквондист бросил вызов фигуристу Галлямову

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов бросил вызов чемпиону мира по фигурному катанию Александру Галлямову.

«Ну что, Александр Галлямов? Говорят, ты всех троллишь в «Телеграме». Пришло время отвечать за всё. Повторишь то же самое на коньках или некуда дальше расти?» — сказал Артамонов в видео, где показал удар с разворота по лапе, расположенной на уровне выше его роста.

«Что вообще происходит?» — отреагировал в соцсетях Галлямов.

Напомним, Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они являются двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы.