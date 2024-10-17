Депутат — о деле Валиевой: не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты

Депутат Госсовета Республики Татарстан Марат Бариев прокомментировал допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года.

— Камила Валиева по решению ВАДА отстранена от спорта на долгое время. Времени прошло много. Уже на холодную голову как считаете — была ли у России возможность защитить нашу спортсменку лучше?

— Если честно, я думаю, что была. Подробности не знаю. Тем более у меня уже не было полномочий, как раз ушёл из депутатов. Но я не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты, чтобы её оправдать или снизить срок наказания. Есть примеры и других спортсменов по приёму тех же препаратов. А мы не забудем, что Камила ещё ребёнком была на тот момент. Почему её наказали на четыре года, а другие получают по полгода примерно за аналогичные нарушения? Может быть, ответ на этот вопрос узнаем, но пока считаю, что не всё мы сделали для её защиты. Уверен, многие так думают и понимают. Я глубоко убеждён, что вины самой Валиевой никакой нет, что в её организм попал запрещённый препарат. Это чьё-то умышленное или неумышленное действие, но не её. Эта девочка на себя взяла такую ответственность и не сломалась. Я считаю, она молодец.

— Но мы понимаем, в современном фигурном катании четыре года паузы — это конец спортивной карьеры?

— Пострадала не только Валиева или Россия, а всё мировое фигурное катание. Она бы за эти два года ещё больше двинула вперёд этот вид спорта. Её мировые рекорды до сих пор не побиты по баллам, — приводит слова Бариева «Татар-информ».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года в январе 2024 года. В её допинг-пробе был обнаружен триметазидин.