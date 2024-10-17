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Депутат Марат Бариев — о допинговом деле Камилы Валиевой: не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты

Депутат — о деле Валиевой: не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты
Камила Валиева
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Депутат Госсовета Республики Татарстан Марат Бариев прокомментировал допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года.

Камила Валиева по решению ВАДА отстранена от спорта на долгое время. Времени прошло много. Уже на холодную голову как считаете — была ли у России возможность защитить нашу спортсменку лучше?
— Если честно, я думаю, что была. Подробности не знаю. Тем более у меня уже не было полномочий, как раз ушёл из депутатов. Но я не уверен, что были предприняты все возможные методы защиты, чтобы её оправдать или снизить срок наказания. Есть примеры и других спортсменов по приёму тех же препаратов. А мы не забудем, что Камила ещё ребёнком была на тот момент. Почему её наказали на четыре года, а другие получают по полгода примерно за аналогичные нарушения? Может быть, ответ на этот вопрос узнаем, но пока считаю, что не всё мы сделали для её защиты. Уверен, многие так думают и понимают. Я глубоко убеждён, что вины самой Валиевой никакой нет, что в её организм попал запрещённый препарат. Это чьё-то умышленное или неумышленное действие, но не её. Эта девочка на себя взяла такую ответственность и не сломалась. Я считаю, она молодец.

— Но мы понимаем, в современном фигурном катании четыре года паузы — это конец спортивной карьеры?
— Пострадала не только Валиева или Россия, а всё мировое фигурное катание. Она бы за эти два года ещё больше двинула вперёд этот вид спорта. Её мировые рекорды до сих пор не побиты по баллам, — приводит слова Бариева «Татар-информ».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года в январе 2024 года. В её допинг-пробе был обнаружен триметазидин.

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