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«Не в укор девочкам». Марк Кондратюк заявил, что мужское катание вышло из тени женского

«Не в укор девочкам». Марк Кондратюк заявил, что мужское катание вышло из тени женского
Марк Кондратюк
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Чемпион Европы 2022 года по фигурному катанию Марк Кондратюк сравнил популярность мужского и женского одиночного катания.

– Сейчас мужское катание как будто вышло из тени женского.
– 100%.

– Как думаешь, с чем это связано?
– Банально – смена поколений, это нормально. Почти четыре года назад был мой первый чемпионат России, я там стал третьим. И там мне задавали вопрос: вот, женское катание сейчас на пике, почему мужское где-то там. На что я сказал: это действительно так, но всё поменяется в какой-то момент.

Это ни в коем случае не в укор девочкам. У них очень много классных программ, классное катание. Но внимание теперь больше приковано к мужскому катанию. Фокус, как мне кажется, сместился на мужское катание. И это тоже нормально, и это тоже пройдёт – и потом опять будут девочки. Посмотрим когда.

– Это приятно? Это то, к чему ты стремился?
– Это не то, к чему я стремился. Но, думаю, какой-то определённый вклад я тоже вложил в смещение фокуса. Небольшой, но какой-то вложил. Думаю, в мужском катании сейчас больше драйва.

– А в женском меньше ультра-си.
– Возможно, это одна из причин. Потому что раньше это была сумасшедшая борьба – Камила, Аня, Саша, Лиза, тройные аксели, четверные прыжки. Был невероятный накал. Сейчас чуть поспокойнее с этим. Программы, которые они исполняют, часто очень наполнены, очень красивые. Но, думаю, отсутствие риска сказывается на внимании. Потому что зрителю нужно зрелище, и четверные с этим идеально справляются, – сказал Кондратюк в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

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