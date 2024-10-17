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Марк Кондратюк ответил на вопрос о дружбе с Макаром Игнатовым – мужем его бывшей девушки Александры Трусовой

«Это был его выбор». Кондратюк ответил на вопрос о дружбе с мужем Трусовой
Александра Трусова и Марк Кондратюк
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Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк рассказал об отношениях с Макаром Игнатовым, который женился на его бывшей девушке – Александре Трусовой.

– Вас была целая команда друзей – ученики Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Вы всегда вместе на сборах, всегда дружили. Там был Макар Игнатов, он теперь супруг твоей бывшей девушки Александры Трусовой. Он ушёл от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко. Повлияло ли это на его место в вашей дружной компании?
– Ну да.

– Сказать, что вы близкие друзья, теперь нельзя?
– Я думаю, теперь нас трое.

– Саня Самарин, Дима Алиев, Марк Кондратюк?
– Да. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор, – сказал Кондратюк в подкасте Первого канала «Произвольная программа».

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