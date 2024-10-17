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Татьяна Тарасова прокомментировала слова Марка Кондратюка про мужское одиночное катание: хватит уже мальчишкам позориться

«Хватит уже позориться». Татьяна Тарасова прокомментировала слова Марка Кондратюка
Марк Кондратюк
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Марка Кондратюка, где он заявил, что мужское одиночное катание вышло из тени женского.

«А что, хватит уже мальчишкам позориться. Пора и подтянуться. Девочки временно набирают форму, мальчики как раз в форме. Но это всё изменится — и те, и другие будут на пике. У нас все многое умеют. Будем живы — будем видеть. Когда допустят нас до международных соревнований, чтобы можно было сравнить наш уровень с остальными», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Напомним, Кондратюк — чемпион Европы 2022 года и бронзовый призёр Олимпийских игр в командном турнире. В сезоне-2024/2025 он дважды приземлил пять четверных прыжков в произвольной программе — на контрольных прокатах и на турнире памяти Сергея Гринькова.

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