«Хватит уже позориться». Татьяна Тарасова прокомментировала слова Марка Кондратюка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Марка Кондратюка, где он заявил, что мужское одиночное катание вышло из тени женского.

«А что, хватит уже мальчишкам позориться. Пора и подтянуться. Девочки временно набирают форму, мальчики как раз в форме. Но это всё изменится — и те, и другие будут на пике. У нас все многое умеют. Будем живы — будем видеть. Когда допустят нас до международных соревнований, чтобы можно было сравнить наш уровень с остальными», — цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Напомним, Кондратюк — чемпион Европы 2022 года и бронзовый призёр Олимпийских игр в командном турнире. В сезоне-2024/2025 он дважды приземлил пять четверных прыжков в произвольной программе — на контрольных прокатах и на турнире памяти Сергея Гринькова.