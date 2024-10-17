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Фигуристка Евгения Медведева пояснила свои слова о проблемах со здоровьем: спешу всех успокоить, ничего не угрожает

«Спешу всех успокоить». Евгения Медведева пояснила свои слова о проблемах с сердцем
Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала собственные слова о проблемах со здоровьем.

«Друзья, сегодня в СМИ вышла новость, что «Медведевой врачи запретили выходить на лёд из-за проблем с сердцем». Спешу всех успокоить. Во-первых, чуточку вырванная из контекста новость. Во-вторых, это было сказано в выпуске БеС Комментариев со Стасом Ярушиным, который мы снимали больше месяца назад.

Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так всё страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас всё хорошо. Я активна. Ничего не угрожает. Готовимся к ледовым шоу «Кармен» с 1 по 4 ноября и моему 25-летнему юбилею на ЦСКА-Арене. Всё хорошо. Не переживайте», — написала Медведева в соцсетях.

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