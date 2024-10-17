Мишина и Галлямов лидируют на Кубке Санкт-Петербурга с отрывом почти в 25 баллов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов убедительно выиграли короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Отрыв титулованных фигуристов от соперников составил 23,24 балла.

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,84.

2. Дарья Андреева – Александр Акимов – 58,60.

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 56,43.

4. Анна Карпук – Максим Логвиненко – 47,58.

Напомним, Мишина и Галлямов также выиграли предыдущий старт – мемориал Панина-Коломенкина. Они конкурировали с главными соперниками – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским из группы Этери Тутберидзе, которые рискнули исполнить четверной выброс, но остались вторыми.