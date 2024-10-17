Титулованные иностранные фигуристы могут выступить в Москве на шоу Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что на его шоу, помимо испанца Хавьера Фернандеса, могут выступить и другие иностранные фигуристы высокого уровня.

«Хавьер будет выступать в наших шоу. Я лично звонил ему, все знают, что мы дружим на протяжении долгих лет, он катался у нас во многих шоу. Мы с Яной Александровной сделали ему предложение, чтобы он приехал к нам в Казахстан и выступил у нас на нескольких шоу.

Есть ли шанс, что Хавьер приедет в Москву? Такая возможность тоже существует, будет сюрприз. Может быть, будет выступать не один иностранец топового уровня», – цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, Фернандес – бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Он выступит на шоу Плющенко в Казахстане 30 ноября и 1 декабря.