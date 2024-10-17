Алёна Косторная исполнила каскад из трёх прыжков после тяжёлой болезни

Российская фигуристка Алёна Косторная восстанавливается после пневмонии и проводит тренировки на льду.

В соцсетях она поделилась видео, на котором исполняет каскад из трёх тройных прыжков: тройного флипа и двух двойных акселей. «Подпрыжули», – подписала публикацию спортсменка.

Напомним, чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании выступает в спортивных парах вместе со своим мужем, Георгием Куницей. Они представили новые программы на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября, но затем объявили о пропуске части сезона из-за болезни партнёрши.

Косторная также опровергла информацию о завершении соревновательной карьеры и о смене спортивного гражданства.