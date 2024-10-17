Губерниев оценил комментаторский потенциал Туктамышевой, потроллив Загитову

Дмитрий Губерниев оценил чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву в роли комментатора.

«Туктамышева, прежде всего, человек с большим опытом. Ещё она в плане медийной деятельности большая молодец и говорить умеет.

Но здесь есть важная история, о которой забывают все бывшие спортсмены. Всё-таки комментатор — профессия. Спортсмены, чтобы выиграть олимпийскую медаль, много работали, поэтому стремление прийти на телевидение и сразу начать всё делать — похвально, но его нужно совмещать. Было бы здорово, если бы всё это соединяли с получением образования, но нужно хотя бы совмещать с курсами повышения квалификации — с техникой речи, мастерством публичного или эфирного выступления и различными другими предметами, которые связаны с работой в прямом эфире. А про это все забывают.

Не готов сказать, в чём Туктамышевой надо прибавить, потому что её надо посмотреть и послушать. Но я знаю, что у неё пытливый ум. Здесь главное – брать пример с лучших. А лучшая в профессии — Алина Загитова. Это шутка.

Главное, чтобы руководители каналов, где показывают фигурное катание, видели Туктамышеву комментатором на постоянной основе. А так – почему бы и нет? Главное, чтобы она сама хотела развиваться и идти дальше», – цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, Туктамышева будет комментировать международные соревнования сезона-2024/2025 на Okko.