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Чемпионка Европы Луна Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции

Чемпионка Европы Луна Хендрикс снялась с этапа Гран-при во Франции
Луна Хендрикс
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Чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс объявила, что не выступит на этапе Гран-при ISU во Франции.

«С сожалением сообщаю, что я снялась с Гран-при Франции. Мне нужно дополнительное время, чтобы убедиться, что я полностью готова к предстоящим соревнованиям. Вернусь сразу, как почувствую, что готова выступать в лучшей форме. Ценю понимание с вашей стороны и с нетерпением жду возвращения. Спасибо за поддержку», – написала Хендрикс в соцсетях.

Французский этап Гран-при пройдёт 1-3 ноября. Ранее Хендрикс заняла третье место на Shanghai Trophy, уступив Ким Чхэ Ён из Южной Кореи и американке Брейди Теннелл.

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