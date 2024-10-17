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Алиев выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга, Гуменник — лишь седьмой

Чемпион Европы и России Дмитрий Алиев выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. За свой прокат ученик группы Евгения Рукавицына получил 96,05 балла. На второй строчке расположился Семён Соловьёв (94,26), на третьей — вице-чемпион Европы Артур Даниелян (88,28).

Отметим, что призёр чемпионатов России Пётр Гуменник занял лишь седьмое место, получив от судей всего 80,41 балла. Ещё один известный фигурист — Матвей Ветлугин — после первого дня соревнований занимает пятое место (82,60).

1. Дмитрий Алиев – 96,05.

2. Семен Соловьёв – 94,26.

3. Артур Даниелян – 88,28.

4. Михаил Терновский – 88,16.

5. Матвей Ветлугин – 82,60.

6. Фёдор Зонов – 82,35.

7. Пётр Гуменник – 80,41.