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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребёнка — источник

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая родила второго ребёнка — источник
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Бывшая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Об этом сообщает «Матч ТВ».

О беременности олимпийской чемпионки стало известно зимой, а родила фигуристка в конце сентября. У неё появился сын.

При этом ранее Липницкая рассталась со своим супругом Владиславом Тарасенко, с которым много лет назад познакомилась в группе Этери Тутберидзе, где они вместе катались. Свадьба была уже после завершения карьеры Липницкой. В 2020 году у пары родилась дочь Каталина. В ноябре 2022 года Тарасенко был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.

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