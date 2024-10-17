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Стало известно, кто является отцом второго ребёнка Юлии Липницкой

Стало известно, кто является отцом второго ребёнка Юлии Липницкой
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Стало известно, кто является отцом второго ребёнка бывшей российской фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Отцом новорождённого сына фигуристки оказался её новый муж — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов. Он вместе с Липницкой работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсмены поженились в июне 2024 года. Свадьба прошла в закрытом формате в престижном районе на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что в этом году Липницкая рассталась со своим первым мужем Владиславом Тарасенко. С ним они воспитывают дочь Каталину, родившуюся в 2020 году. В ноябре 2022 года Тарасенко был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.

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