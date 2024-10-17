Стало известно, кто является отцом второго ребёнка Юлии Липницкой

Стало известно, кто является отцом второго ребёнка бывшей российской фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Отцом новорождённого сына фигуристки оказался её новый муж — хореограф и тренер Дмитрий Михайлов. Он вместе с Липницкой работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсмены поженились в июне 2024 года. Свадьба прошла в закрытом формате в престижном районе на Рублёвском шоссе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что в этом году Липницкая рассталась со своим первым мужем Владиславом Тарасенко. С ним они воспитывают дочь Каталину, родившуюся в 2020 году. В ноябре 2022 года Тарасенко был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.