Спортивный врач заявил, что проблемы Евгении Медведевой с сердцем не смертельны

Спортивный врач Игорь Завьялов прокомментировал слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о проблемах со здоровьем.

«Экстрасистолы означают преждевременные возбуждения и сокращения сердца. Это есть почти у каждого человека. И это не смертельно. Люди с экстрасистолией живут по сто лет и больше и занимаются спортом. Это не является трагедией. Тем более если она находится под просмотром врачей. Уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Завьялова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Медведева рассказала о проблемах с сердцем, из-за которых врачи не разрешили ей выходить на лёд. Затем она выпустила заявление, в котором успокоила поклонников и сообщила, что выступит в собственном юбилейном ледовом шоу.