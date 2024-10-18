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Партнёр Косторной Георгий Куница исполнил тройной аксель

Партнёр Косторной Георгий Куница исполнил тройной аксель
Алёна Косторная и Георгий Куница
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Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в парном катании с Алёной Косторной, исполнил тройной аксель.

Видео появилось в соцсетях спортсмена.

Отметим, что парники не исполняют тройной аксель, но, будучи одиночницей, Косторная успешно владела этим элементом. Следовательно, теоретически фигуристы могли бы попробовать параллельный тройной аксель.

Напомним, в сентябре Косторная и Куница выступили на контрольных прокатах сборной России, но затем объявили о пропуске части сезона-2024/2025 из-за тяжёлой болезни партнёрши — она перенесла пневмонию. В данный момент оба входят в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».

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