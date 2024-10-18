Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова высказалась о рождении второго ребёнка Юлии Липницкой

Татьяна Тарасова высказалась о рождении второго ребёнка Юлии Липницкой
Юлия Липницкая
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую с рождением второго ребёнка.

«Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!» – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, недавно стало известно о том, что Липницкая родила сына. Отцом ребёнка стал не Владислав Тарасенко, от которого фигуристка родила первую дочь, а её второй муж – тренер и хореограф академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов.

В ноябре 2022 года Тарасенко был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.

Материалы по теме
Стало известно, кто является отцом второго ребёнка Юлии Липницкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android