Мишина и Галлямов выиграли на Кубке Санкт-Петербурга с преимуществом почти в 50 баллов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов убедительно выиграли второй этап Кубка Санкт-Петербурга по сумме обеих программ.

Итоговое преимущество чемпионов мира над ставшими вторыми Дарьей Андреевой и Александром Акимовым составило 47,45 балла.

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 226,06 балла.

2. Дарья Андреева/Александр Акимов — 178,61 балла.

3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 172,23 балла.

Напомним, Мишина и Галлямов также выиграли предыдущий старт – мемориал Панина-Коломенкина. Они конкурировали с главными соперниками – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским из группы Этери Тутберидзе, которые рискнули исполнить четверной выброс, но остались вторыми.