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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга с преимуществом почти в 50 баллов

Мишина и Галлямов выиграли на Кубке Санкт-Петербурга с преимуществом почти в 50 баллов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов убедительно выиграли второй этап Кубка Санкт-Петербурга по сумме обеих программ.

Итоговое преимущество чемпионов мира над ставшими вторыми Дарьей Андреевой и Александром Акимовым составило 47,45 балла.

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 226,06 балла.
2. Дарья Андреева/Александр Акимов — 178,61 балла.
3. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 172,23 балла.

Напомним, Мишина и Галлямов также выиграли предыдущий старт – мемориал Панина-Коломенкина. Они конкурировали с главными соперниками – Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским из группы Этери Тутберидзе, которые рискнули исполнить четверной выброс, но остались вторыми.

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