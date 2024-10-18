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«Как ваша пятница?» Евгения Медведева выложила яркое игривое фото

«Как ваша пятница?» Евгения Медведева выложила яркое игривое фото
Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась новым фото в соцсетях.

«Как ваша пятница? Моя по настроению как на фото, по факту — 🌪️», — подписала спортсменка публикацию. На фото она позирует в обтягивающей красной футболке, солнечных очках и держит в руках бутылку лимонада.

Напомним, 15 ноября пройдёт ледовое шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летнему юбилею. Ранее появилась информация, что врачи запретили фигуристке выходить на лёд, но она успокоила поклонников, сказав, что её здоровью ничего не угрожает и она сможет выступить как на собственном шоу, так и в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен».

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