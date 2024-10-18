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Гендиректор ФФККР Александр Коган сделал обнадёживающее заявление по допуску российских фигуристов на международные турниры ISU

Гендиректор ФФККР сделал обнадёживающее заявление по допуску российских фигуристов
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал про статус переговоров о допуске российских фигуристов к международным турнирам под эгидой ISU.

«Взаимодействие продолжается, обсуждение идёт, но пока прогнозов строить не буду. ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», – цитирует Когана ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнования с конца сезона-2021/2022. На недавнем конгрессе ISU никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России.

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