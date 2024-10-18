Источник: допуск российских фигуристов на соревнования могут рассмотреть в конце сезона

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуться к рассмотрению вопроса допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«Совет может рассмотреть вопрос России и Беларуси весной, когда пройдёт следующее очное заседание. К тому времени нужно будет принимать какое-то решение относительно Олимпиады 2026 года», – цитирует «РИА Новости Спорт» собственный источник.

Примерным сроком назван конец марта 2025 года.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с конца сезона-2021/2022. На недавнем конгрессе ISU никаких изменений не последовало: это официально подтвердили в Союзе конькобежцев России.