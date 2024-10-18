Алина Загитова показала новый образ в белом боди и чёрной мини-юбке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новое видео в соцсетях.

22-летняя фигуристка позирует в белом боди, чёрной мини-юбке и чулках. В ролике она поправляет причёску, делает макияж и пьёт лимонад.

Напомним, Загитова стала победительницей Олимпийских игр в 2018 году. Также у неё есть титулы чемпионки мира (2019) и Европы (2018).

Алина приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она выступает в ледовых шоу, также отработала два сезона в качестве ведущей «Ледникового периода». В августе 2024-го Загитова презентовала в Казани собственное шоу под названием «Хранители времени».