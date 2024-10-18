Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Михайлов не подтвердил, является ли отцом второго ребёнка фигуристки Юлии Липницкой

Тренер академии Плющенко не подтвердил, что является отцом второго ребёнка Липницкой
Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов
Комментарии

Тренер и хореограф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов не подтвердил информацию о том, что именно он является вторым мужем фигуристки Юлии Липницкой и отцом её второго ребёнка.

– Вы, наверное, хотели мой комментарий услышать?

– Да, хотя бы подтверждение.
– Во‑первых, мне сейчас неудобно разговаривать, нахожусь на работе. Во‑вторых, не комментирую данный момент, — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Напомним, недавно стало известно о том, что Липницкая родила сына. Источники «Матч ТВ» сообщили, что отцом ребёнка является именно Михайлов, за которого олимпийская чемпионка вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом дочери Каталины.

Материалы по теме
Татьяна Тарасова высказалась о рождении второго ребёнка Юлии Липницкой
Материалы по теме
Юлия Липницкая вновь вышла замуж и родила второго ребёнка. Кто стал её новым избранником?
Истории
Юлия Липницкая вновь вышла замуж и родила второго ребёнка. Кто стал её новым избранником?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android