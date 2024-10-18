«У нас там алкашки в рюкзаке». Медведева рассказала смешную историю с чемпионата России

Фигуристки Евгения Медведева и Анастасия Скопцова поделились смешной историей с одного из чемпионатов России.

«По хорошей традиции все самые смешные истории, которые нельзя рассказывать вообще никогда и никому, происходят после соревнований. Особенно когда люди достигают уже совершеннолетнего возраста и у них есть права на машину, паспорт или карточка, подтверждающая возраст, когда ты можешь покупать алкогольную продукцию.

Это был чемпионат России в Красноярске. Я уже откаталась, Настя тоже уже откаталась. Но наша подружка Стася Константинова ещё была в заряде, ей нужно было ещё выходить. История начинается с того, что наша подружка Стася забывает костюм. Она уехала выступать без блестящего красивого костюма. Как бы хорошо, что с коньками. И ей очень повезло, что у неё есть такие верные подруги, как мы, потому что она позвонила и сказала: «Срочно, срочно костюм. Мне вот сейчас выходить». Где оставила? В номере отеля.

Мы, значит, естественно, бежим. И вдогонку она пишет: «Помнишь, мы ещё там в «Красном и белом» купили. Сейчас откатаюсь, ещё и это захвати, пожалуйста». Это был коктейль «Фиеро тоник». Костюм и «Фиеро тоник» — вот такой стартер-пак для фигуристки.

Естественно, мы бегом-бегом, вламываемся в её номер. Нам на жеребьёвке выдавали термосы-стаканчики, которые с тугой защёлкой. Настя ставит мой стакан, Стасин стакан и свой. Берёт «Фиеро», наливает без каких-либо дозировок, потом газировку. Закрывает защёлку, кладёт это всё в рюкзак, кидает на плечо костюм. Мы бежим, не понимая, что там происходит с этим коктейлем. Он взбалтывается.

Забегаем в лифт. А в лифте стоит женщина, которая по важности, по внутренним ощущениям, когда ты её видишь… Есть, например, федерация фигурного катания, и эта женщина олицетворяет примерно Дмитрия Пескова. Вот ты заходишь в лифт и видишь Дмитрия Пескова. Мы заходим и такие: «Здра… здравствуйте».

Мы стоим. Блин, это человек из федерации, у нас там алкашки в рюкзаке… Я переживала жесть как, на самом деле. Но должна на всякий случай сказать, что нам было далеко за 20, целый 21 год. Мы стоим, спускаемся, играет такая лёгкая лифтная музыка. Стоим и слышим, что в этой музыке ещё шипение какое-то добавилось. Шипение усиливается, а потом случается взрыв. У Насти взрывается красным цветом рюкзак. Вот так: «Бух!» Все эти три «Фиеро тоника».

Спускаемся на первый этаж, всё течёт. Открываются двери, а там президент федерации стоит. У нас всё красно-оранжевое. Слава богу, у нас люди взрослые, понимающие в федерации сидят. Единственное, что они нам сказали: «То, что ты вот сейчас сделала… Не делай так больше». Я села на такси, уехала от греха подальше, естественно, костюм Стасе принести, чтобы она наконец-таки выступила без проблем. А Настя не нашла ничего лучше, кроме как подняться наверх и намешать ещё три «Фиеро тоника», — рассказала Медведева в шоу «Пожалуйста, не рассказывай».