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Пётр Гуменник выиграл этап Кубка Санкт-Петербурга после 7-го места в короткой программе

Пётр Гуменник выиграл этап Кубка Санкт-Петербурга после 7-го места в короткой программе
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Фигурист Пётр Гуменник выиграл второй этап Кубка Санкт-Петербурга. За оба проката он набрал 283,64 балла.

После короткой программы Гуменник занимал седьмое место. В прокате произвольной программы Гуменник исполнил четыре четверных прыжка — каскады четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов — тройной тулуп, а также сольные четверные флип и риттбергер.

Второе место на соревнованиях занял Дмитрий Алиев с результатом 256,22 балла. Тройку лучших замкнул Семён Соловьёв, набравший 254,81 балла.

Фигурное катание. Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап:

  1. Пётр Гуменник — 283,64 балла.
  2. Дмитрий Алиев — 256,22.
  3. Семён Соловьёв — 254,81.
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